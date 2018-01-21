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"Dünyadaki 90 çeşit madenin 70 çeşidi Türkiye'de"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, maden ve doğal taş sektörünün ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Dünyadaki 90 çeşit madenin 70 çeşidi Türkiye'de. Maden ihracatının yarısını da doğal taş oluşturuyor." dedi.
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