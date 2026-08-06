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Dünyanın dev vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç ve boru döşeme gemisi Saipem 7000, İstanbul Boğazı'ndan güvenlik önlemleri eşliğinde geçti. Dev gemi, Boğaz köprülerinin altından geçebilmek için balast tanklarını suyla doldurarak yüksekliğini 135 metreden 57 metreye düşürdü.

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Bahamalar bayraklı "Saipem 7000" isimli vinç ve boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı geçişini gerçekleştirdi. Boğaz köprülerinin altından geçebilmek için balast tanklarını suyla doldurarak alçalan ve vinç kulelerini yatıran 197,95 metre uzunluğundaki dev gemi, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde boğaz geçişini tamamladı.

Köprü geçişi için yüksekliği düşürüldü

135 metre yüksekliğe sahip olan platform, köprülerin altından geçiş yapabilmek amacıyla kulelerini yatırarak yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Tek seferde 14 bin ton yük kaldırma kapasitesine sahip ikiz vinç sistemi bulunan gemi, 87 metre genişliğiyle dikkat çekiyor.

Mavi Akım Projesi'nde rekor kırmıştı

Geçmişte Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz'de görev yapan Saipem 7000, 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı. 2 bin metreden derin sularda boru döşeme kabiliyeti bulunan ve 725 kişiye kadar personel barındırma kapasitesine sahip olan gemi, uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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