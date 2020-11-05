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”DÜNYA’nın İK’sı” programımızın konuğu Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar

”DÜNYA’nın İK’sı” programımızın konuğu Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar. Konumuz; Kâr, finansallaşma, dijitalleşme çemberinde üreten-tüketen insanın kaderi.
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