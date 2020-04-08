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DÜNYA'nın konuğu Hilmi Uytun: Türkiye için büyük fırsat olabilir

Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Uytun, "Bu toz bulutu ortadan kalktıktan sonra gayrimenkul sektörünün hareketleneceğini düşünüyorum. Türkiye açısından da bu dönemin önemli fırsatlar yaratabileceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
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