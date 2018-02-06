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"E-ticaret, Türkiye ekonomisini ileriye itecek"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, yılda yüzde 35 büyüyen e-ticaret sektörünün Türkiye ekonomisini ileriye itecek güç olacağını söyledi.
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