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EBRD'den Türkiye'ye "güçlü yatırım" mesajı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, “Türkiye’de bu yıl 1,5 milyar euro üzerinde güçlü bir yatırımımızın olacağını düşünüyorum.” dedi.
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