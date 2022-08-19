Ege Cansen: Sanayici finansmana erişimde zorluk çekmeli

Finansmana erişim, sanayicinin son dönemde en fazla şikayet ettiği konu. Söz konusu tartışma, İSO’da düzenlenen Güngör Uras’ı anma etkinliğinde de gündeme geldi.

Finansmana erişim konusunda sanayicinin gösterdiği tepkiyi doğru bulmadığını kaydeden iktisatçı yazar Ege Cansen, “Futbol oynanıyor. Sahada 22 futbolcu ve bir top var. Oyuncular diyor ki tek top var, bir türlü topla buluşamıyoruz. Tek topla oynanmaz, çok topla oynayalım… Ama oyunun aslı bu; topu kapma oyunu. Sizler de finansmana zor ulaşacaksınız. Çok kolay ulaşırsanız bu bir oyun olmaz. Çok yanlış bir şeyden şikayet ediyorsunuz. Kıt olacak ki, en verimli olan kullanacak. Her önüne gelene para mı dağıtılacak. Sanayici her zaman finansmana erişimde zorluk çekmelidir ki, kasları güçlensin rekabet artsın.” ifadelerini kullandı.