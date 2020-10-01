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Eğitim dünyası nereye gidiyor?

Yazar ve Eğitmen Erim Hısım DÜNYA'nın İK'sı programında soruları yanıtladı.
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