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Ejder Yalçın zırhlısına talep artıyor

İlk kez Tunus'a ihraç edilen Ejder Yalçın zırhlısının bu yıl birkaç ülkeye daha ihracı bekleniyor.
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