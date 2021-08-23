Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı: OVP, eylülün ilk yarısında açıklanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk kez toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda "Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak OVP'yi yayımlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Ekonominin yeni yol haritasının ele alınacağı Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak OVP'yi yayımlamayı planlıyoruz" dedi.