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Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Uygulayacağımız reformlar sayesinde yüzde 5,5 düzeyinde daha dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcılığını artırdığımız bir büyüme patikası hedefliyoruz" dedi.
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