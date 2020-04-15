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Ekonomik görünüm durum değerlendirme ve reel sektöre krizin olası etkileri

Dünya Gazetesi ve Corporate Change Academy (CCA) işbirliğinin ilk söyleşisi "Ekonomik görünüm durum değerlendirme ve reel sektör adına krizin olası etkileri" başlığında gerçekleşti.
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