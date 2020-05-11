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Ekonomist Ali Ağaoğlu: Ekonomide tek geçer akçe güven

Ekonomist Ali Ağaoğlu, BDDK’nın adımlarını değerlendirdi. Ağaoğlu, yapılan müdahalelerin yapısal reform ve adımlar için zaman kazandırma amacı içermesi gerektiğini belirtirken ekonomide tek geçer akçenin güven olduğunu vurguladı.
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