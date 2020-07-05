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Elmas: 800 bin istihdam kaybı yaşadık, faiz indirimi hareket getirdi

KONUTDER ve Sur Yapı YKB Altan Elmas: 800 bin istihdam kaybı yaşadık, faiz indirimi hareket getirdi
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