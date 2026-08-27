Emekli olduktan sonra bu meyveyi dikti: Şimdi ilçenin kaderini değiştirmek istiyor
Kayseri’nin Sarız ilçesinde 5 yıldır aronya yetiştiren emekli Mustafa Nezihi Kolukısa, bu yıl elde ettiği yüksek verimin ardından üretimi ilçeye yaymayı hedefliyor. Katma değeri yüksek meyvenin çiftçilere yeni bir gelir kapısı açabileceğini belirten Kolukısa, aronya üretiminin gençlerin büyükşehirlere göç etmesinin önüne geçebileceğini düşünüyor.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA