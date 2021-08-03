Enflasyon 26 ayın zirvesinde!

TÜİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da yüzde 17,53 olan yıllık tüketici enflasyonu, Temmuz'da beklentileri aşarak yüzde 18,95'e yükseldi. Böylece Mayıs 2019 sonrasındaki 26 ayın en yüksek yıllık enflasyonuna ulaşıldı.

18 YILIN EN YÜKSEK TEMMUZ ENFLASYONU

Veriler, son 18 yılın en yüksek Temmuz enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceğini belirten Bürümcekçi, enflasyonun faiz indirimine izin ‘vermeyeceğini’ söyledi.

DOLAR 8.30’UN ALTINI GÖRDÜ

Türk lirasında değer kazancı, beklenti üzerinde gelen temmuz enflasyonu sonrası devam ediyor. Dolar/TL 8,3150 seviyelerine kadar inerken, Euro/TL 9,88 seviyelerini test etti.

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