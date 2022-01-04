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Enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak? | İyi Bir Dünya

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan #İyiBirDünya programında Yasemin Salih'in konuğu Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güleyin oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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ENFLASYON MAAŞA NASIL YANSIR?

Enflasyonun maaş zammına ilişkin değerlendirme yapan Güleyin, "Şirketlerin medyanda planladıkları ücret artış oranı yüzde 30 olarak karşımıza çıktı. Anketimize katılan 673 şirketin cevabıyla. Burada da açıkçası yabancı sermayeli veya yerli sermayeli şirketler olarak oranlarda çok büyük bir ayrışma görmüyoruz" dedi.

 

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