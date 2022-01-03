Enflasyon zirvede! Dolar ve yeni yıl zamları nasıl etkileyecek? | Gülay Yıldırım ile Piyasa Yorumu

Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından ilan edildi. Enflasyon oranı sonrasında 2021 yılı için yıllık enflasyon ortaya çıktı. Bu oran memur ve emekli zam oranına da doğrudan etki etti. Peki, enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve emekli gözünü TÜİK’den gelecek açıklamaya çevirdi. Yıllık bazda enflasyonun şekilleneceği açıklama sonrasında memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu.

ARALIK AYI ENFLASYONU KAÇ AÇIKLANDI?

Tüketici fiyatları, 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a tırmandı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur ve emeklilerin zam oranı da netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 20.65 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 23.65 zam alacak.

Enflasyon rakamlarını Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Yıldırım, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendiriyor.