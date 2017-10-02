ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Erdoğan: MTV zammı Bakanlar Kurulu'nda yeniden görüşülecek

MTV'deki artışın çok yüklü bir zam oranı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabii hükümetimizin takdiridir" diye konuştu.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.