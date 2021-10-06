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Erdoğan talimat verdi | Tarım Kredi marketleri gıda fiyatlarını düşürebilir mi?

Gıda fiyatlarındaki artışı Ceyhun Kuburlu ve Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası programında ele aldı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Tarım Kredi Kooperatifince Kısıklı'da açılan satış mağazasında yaptığı alışverişin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan " Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük bin kadar market yapılması talimatı verdik. Vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünleri ulaştırmanın gayreti içindeyiz" dedi. Erdoğan’ın açıklaması Türkiye gündemine damga vurdu.

Yıldırım şunları söyledi;

‘Gıda fiyatlarındaki artışın tek bir nedeni yok. Yanlış tarım politikaları, tarımsal üretimdeki yüksek maliyetler, girdi fiyatlarındaki önlenemez yükseliş, dışa bağımlılık, döviz kurundaki artış, taşıma-lojistik maliyetleri, hem girdi hem de tarım ve gıda ürünleri ithalatı, finansman sorunu ve daha birçok neden var.

MARKET SAYISI 1000 OLUNCA FİYATLAR DÜŞER Mİ?

Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri ile gıda fiyatlarının düşürülmesi ilk kez gündeme gelmiyor. Bundan 17 ay önce, gıda fiyatlarındaki yükselişin çok konuşulduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönemde sayısı 197 olan Tarım Kredi'ye ait market sayısının 500'e çıkarılması talimatı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o günlerde yaptığı her konuşmada Tarım Kredi'nin market sayısının 500'e çıkarılarak gıda fiyatlarını aşağıya çekeceklerini dile getirdi. Çiftçiden alınan ürünler doğrudan tüketiciye satılacak, hem çiftçi hem de vatandaş kazanacaktı. Buna ilişkin haberler medyada geniş yer bulmuş ve 500 marketle gıda fiyatlarının düşürüleceği iddia edilmişti. Ama düşmedi. Market sayısı 1000 olunca fiyatlar düşer mi?

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