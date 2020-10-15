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Erol Kayaoğlu:Türkiye’de kabullenme süreciyle birlikte hızlı bir biçimde yeni normale geçiş başladı

Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, DÜNYA'da Yasemin Salih'in canlı yayın konuğu oldu.
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