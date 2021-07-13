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Escar Turizm halka arzını tamamladı

Escar, şirket payları, Ana Pazar'da 15 TL baz fiyatla "ESCAR" kodu ile işlem görüyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Araç kiralama sektörünün yüzde 91'lik sözleşme yenileme oranına sahip şirketi Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş (Escar), bugün gerçekleştirilen gong töreniyle, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başladı. 

Halka arz fiyatının 15 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 165 milyon TL olurken, İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 29 bin 810 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 20,26 oldu.

 

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