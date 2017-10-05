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Eşinden kalan şirketle Avrupa'ya açıldı

Denizlili iş adamı Osman Nuri Sözkesen'in ölümü sonrası çocuklarıyla el birliği yaparak borç içindeki şirketin başına geçen eşi İlknur Sözkesen, 9 yılda sektöründe Avrupa'nın en iyileri arasına girdi.
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