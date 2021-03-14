Etiket tüketiminde 17 yılda 10 kat artış
Patronlar Anlatıyor’da Vahap Munyar’ın bu haftaki konuğu Etiket Sanayicileri Derneği Başkanı Aydın Okay oldu.
Etiket sektöründeki gelişmeleri anlatan Aydın Okay, son yıllarda artan inovatif örnekleri aktardı. “Türkiye'de ortalama etiket tüketiminde 0,5 metrekareydik. Şu an 5 metrekaredeyiz” diyen Okay’ın öne çıkan görüşleri şu şekilde:
➤Etiket ürünün sigortasıdır. Sektör küçük bir sektör ama faaliyetleri çok önemlidir.
➤Bizim ambalaj ve etiket olarak üreticiye maliyetimiz yüzde 2-4'tür. Çok ekstrem ürünler için belki yüzde 5'i bulabilir.
➤Eskiden bir şampuan firması vardı. Bir büyük, bir küçük boyu vardı. Ekonomik Aile Boyu yazardı. Bütün etiket o kadardı. Ama şimdi tüketicinin ihtiyaç ve istekleri, ürünün niteliklerini daha çok ortaya koymayı gerektiriyor.
➤Satın aldığınız ve problem yaşadığınız ürünle ilgili sıkıntıyı etiket ve fiş üzerinden ispatlayabilirsiniz.
➤Etiket sosyal olarak size birçok şeyi anlatır. O ürün bir gıdaysa ne kadar kalori alacağınızı öğrenirsiniz. Şampuanın kutusunu nasıl geri dönüştüreceksiniz, bunu size söyler.
➤Etiket ve ambalaj ürünle müşteriyi tokalaştırır. Sizi cezbeder. "Bana bakın, buradayım" der.
➤Son tüketim tarihini renkle yansıtan etiketler ürün tasarrufunda yüzde 10 fayda sağlıyor.
➤Türkiye'de kullanılan etiketlerin yüzde 70'lik kısmı İstanbul ve çevresinde üretiliyor. Hemen hemen her şehirde bir etiket üreticisi var.
➤Dünyada etiket malzemesi üreten 10 büyük firma var. Onlar Ar-Ge'ye çok önem veriyorlar. 600 dereceye dayanan alüminyum etiket de var.
➤400-500 civarında etiketçimiz var. Türkiye geneli üretim yapan 20-25 civarındadır. Bu işletmelerin yaklaşık yüzde 40'ı derneğimize üye. Üyelerimiz arasında aynı zamanda etiket malzemesi üreten firmalar da var.
➤2003 yılında yönetime geldiğimizde Avrupa'nın etiket tüketimi kişi başına 12-13 metrekareydi. Şimdi 15'teler. Türkiye'de ortalama etiket tüketiminde 0,5 metrekareydik. Şu an 5 metrekaredeyiz.
➤Geçen yıl dünyada 66 milyar metrekare etiketlik malzeme kullanıldı. Asya-Pasifik'in payı yüzde 45. Türkiye bunun binde 3'ü. Yani 500 milyon metrekare. Avrupa'da etiketlik malzemenin yüzde 3'ünü tüketiyoruz. Hedefimiz yüzde 5'e çıkmak.
➤Ambalaj dünyası olarak bütün derneklerle her türlü çabayı harcayarak, pandemide etiketin tedarik zincirinin olmazsa olmaz bir parçası olması için elimizden geleni yaptık. Bundan büyük bir gurur duyuyorum.
➤Hükümet etiket ve ambalaj sorunlarına her zaman pozitif yaklaştı.
➤3-4 yıl evvel aldığınız etiket makinaları şimdi eski kalıyor. Teknoloji çok çabuk değişiyor. Türkiye'deki meslek liseleri ve baskıyla ilgili eğitimler de bu konuda yetersiz kalıyor.