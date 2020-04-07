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EVSİD Başkanı Önder: İnsan kaynağımızı kaybetmemek için çalışıyoruz

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, DÜNYA'nın sorularını yanıtladı.
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