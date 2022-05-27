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Faizi denklemeden kuru tutmak zor! | Şans Sohbetleri

Şans Sohbetleri her hafta Dünya YouTube kanalında yayında

DÜNYA Haber Merkezi
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➤Pandemi sonrası küreselleşmede değişim
➤Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tarım sektörlerine etkisi
➤Dünyada artan stagflasyon riski
➤Türkiye’de faiz, kur ve enflasyon denklemi
➤Dolar, Euro, petrol ve tarımsal emtia fiyatlarında beklentiler

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ bu hafta Şans Sohbetleri'nde değerlendiriyor

Altın ve Gümüş Fiyatlarına Müdahale Mi Var? Ekonomist Ali Ağaoğlu Açıkladı!

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