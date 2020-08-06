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Ekonomist Ali Ağaoğlu: Faizle ilgili sıkıntıyı aşmamız lazım

Reel ekonomide toparlanmaya dikkat çeken Ağaoğlu ve Güldağ, swap piyasasındaki sıkıntılarla su üstüne çıkan ve kurların hızlı yükselişi ile devam eden gelişmelerin reel sektörü nasıl etkileyebileceğini tartıştı. İkili, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.
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