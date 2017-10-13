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"Fakir fukaramız da et yiyecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 50 lira olan eti fakir fukaranın yiyemediğini, bu düşünmenin gerekli olduğunu söyleyerek "Fakir fukaramız da et yiyecek" dedi.
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