Fed Başkanı Powell Jackson Hole Toplantısında Hangi Mesajları Verecek?

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ Şans Sohbetleri programında toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ali Ağaoğlu şunları söyledi: "Ben artık yavaş yavaş ABD’nin bu parasal genişlemeyi durduracağını bazı Fed başkanları net ortaya koydular. Bazıları bakalım biraz daha dediler, biraz daha zaman dediğin zaman artık bir iki senelik bir perspektiften konuşmuyorlar 3-5 aydan konuşuyorlar. Ve onunda bence bu yıl sonunda parasal genişlemenin sonlandırılacağını kötüsünden mart-nisan dönemine kadar, birinci çeyreği en fazla geçerler bu demektir ki 6 ay, 6 aydan sonra parasal genişlemenin tamamen sona erdirileceğini düşünen taraftayım. Bunu bir şekilde Jackson Hole’de açıklar mı? Açıklarsa Yellen çok fazla kullanmadı onu ama Powell da bunu kullanacak başkan olarak Jackson Hole’u birazcık öne çıkarırlar. Biraz turistik bir çaba olabilir de. Jackson Hole dedikleri küçücük bir kasaba, insanları oraya çekmek için önemli bir çaba olabilir. Yavaş yavaş bunun sonuna gelindiğini ama bu demek değil ki hemen faiz artışı gelecek. Gelse ne olacak? 25-50 baz puan toplam. Eğer yıl sonunda parasal genişlemenin sonuna gelinirse 2022 yılında en az bir faiz artışı gündeme gelir."

"Özellikle kriptolarla ilgili Jackson Hole’dan birtakım şeyler bekliyorum. Şöyle, kriptoları adreslemektense, ‘ya bu kripto teknolojisi elimizde var hadi şu dijital paraya geçelim’ denebilir. Çünkü dijital paraya geçilince bunun birtakım avantajları olacak. Bugünkü TL, Euro ve doları dijitale geçiriyorsunuz, bunun da sebebi delta falan olmayacak, bu zaten geliyordu. Hızlanmasının arkasında koronavirüsten çok kripto teknolojisi var. Artık bu teknoloji var, yaygın da kullanılıyor hale geldi. O daha fazla tartışılıyor olacak Jackson Hole’de bence, ben en çok ona bakacağım. Kriptoları düzenleme ya da düzenlememe tartışması bir tarafa, ABD Kongresi’nde de görüşülüyor aynı zamanda, bundan daha önemli dijital paralarla ilgili altyapının mutabakatına varılacak olması veya bununla ilgili bir mutabakat arayışında olunması bile dijital paralara yarayacak aslında ama dediğim gibi bunlar bir yatırım aracı mı tartışması çok uzun süre devam edecek olan bir durum.

Güldağ: Fiyatlanmaları açısından ne düşünüyorsun? Kriptoda böyle bir hareket bekler misin? Altında nasıl bir gelişme beklersin?

Ağaoğlu: Kriptolarla ilgili, Ethereum’la ilgili geçtiğimiz haftalar bir eşik aşıldı, başarıyla geçti. Birtakım iç dinamikleri ve madencilerin aldığı ödül paralar ile ilgili birtakım düzenlemeler getirdiler başarıyla geçti. O yüzden Ethereum önceliğinde kripto paralarda bir tür yükseliş geldi. Ama esas onları destekleyen Wallmart’ın kripto para uzmanı araması, NFT’lerin yeniden ortaya çıkması dijital dünyaya ilgiyi tekrar yükseltti. "

JACKSON HOLE TOPLANTISI NEDİR?

Tüm dünyada bankacılık sektörünün yakından takip ettiği Jackson Hole toplantısı, her yıl ABD'de düzenlenen ve dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin katıldığı bir toplantı. Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Jackson Hole toplantısı para politikalarındaki değişikliklerin konu edilmesi nedeniyle piyasalar için oldukça önemli.

2021 JACKSON HOLE TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankasının (FED) Kansas City Şubesi, her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle planlananın aksine sanal olarak yapılacağını duyurdu.

Kansas City FED'den yapılan açıklamada, her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finans oyuncularını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumun yakın zamanda artan Kovid-19 riski nedeniyle 27 Ağustos'ta sanal olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantının saati henüz bilinmiyor.

2021 JACKSON HOLE TOPLANTISININ KONUSU NE?

FED'in takviminde yer alan bilgilere göre, FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın teması "Ekonomik Görünüm" olacak.

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