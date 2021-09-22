Fed faiz kararını açıkladı! Powell, 'Tapering' takvimiyle ilgili hangi kritik mesajları verdi?

Karar metninde ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi.Metinde konuyla ilgili olarak "Eğer istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam eder ise, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir" ifadeleri kullanıldı.

2022'DE FAİZ ARTIŞI BEKLEYENLERİN SAYISI ARTTI

Fed'in faiz kararıyla birlikte ekonomik öngörüler ve faiz beklenti patikasını ortaya koyan noktasal grafikte yayımlandı.Buna göre 9 yetkili 2022 yılı için faiz artışı öngörüsünde bulundu. Haziran ayında yayımlanan noktasal grafikte 7 yetkili faiz artışı öngörüsünde bulunmuştu.Son noktasal grafiğe göre 2023'te faiz artışı bekleyen yetkililerin sayısı ise 17 oldu. Sadece bir üye 2023'te faizlerin sabit kalacağını öngördü.

POWELL: VARLIK ALIMLARININ AZALTILMASI 2022 ORTASINDA TAMAMLANABİLİR

Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenledi. Powell, varlık alımlarının azaltılması zamanı geldiğini belirterek "Varlık alımlarında azaltımının gelecek yılın ortasına kadar tamamlanması uygun olur" dedi. Powell ayrıca faiz artışı için daha çok yol olduğunu söyleyerek "Faiz artırımı için çıta, varlık alımının azaltılması için çıtanın çok yukarısında olacak" şeklinde konuştu.

PİYASADA İLK TEPKİ

Fed'in faiz kararının ardından altın ve ABD hisseleri yükselirken, dolar/TL kuru ise 8,63 seviyesinde yatay kaldı. Fed kararını İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi. Manukyan şunları söyledi:

KASIMDA BAŞLAYABİLİR, 15-20 MİLYAR DOLARLIK VARLIK AZALTABİLİRLER

Çok yakında kasım, olmazsa aralıkta varlık alımlarının azaltılması başlayabilir. 2022 ortasında tamamlanacak. Görünen o ki 15-20 milyar dolar arasında varlık alımında azaltma olacağını düşünüyorum. Piyasa bundan sonra hangi varlık azaltılacak ona bakacak. Faiz politikasıyla ilgili şahinleşme görüyorum. Fed hazirana göre daha şahinleşti ama aslında baktığınızda çok da sıkı değil para politikası. Varlık alımlarının azaltılması otomatik olarak faiz artırımından önceki son adım değil ama geldiğimiz noktada bir faiz artışının da geldiğini gösteriyor. Yatırımcılar bu enflasyonun geçici değil de kalıcı olduğuna inanırsa bunun dönüşü çok zor olur. Bunu da göz önünde bulundurarak artırmak zorunda kalacak gibi duruyor. Bana göre 2022'de faiz artırmak zorunda kalacaklar.

KUR TARAFINDA BASKI OLABİLİR

Bizim yarın TCMB'den bir faiz indirimi beklentimiz yok. Eğer gerçekten özellikle Çin kaynaklı bir problem olur, çok net bir yavaşlama görürsek uluslararası piyasalar bir faiz indiriminden rahatsız olmazlar. Şu anki piyasa koşullarında faiz indirirsek, yatırımcılar faiz artışına giden diğer ülkelere gidecektir. Erken bir faiz indiriminin hem kur hem de enflasyon tarafına ciddi bir baskı yaratabilir.



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