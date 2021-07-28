Fed faiz kararını açıkladı

Fed'den yapılan açıklamada, " Koronavirüs ekonomiye yönelik riskler yaratmaya devam ediyor. Pandeminin yayılmasına ilişkin endişelere rağmen veriler ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerde hızlanma var ancak tam bir iyileşme görülmedi.

Ekonomi varlık alımlarını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme sağladı. Varlık alım programını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme önümüzdeki toplantılarda daha fazla değerlendirilecek. Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yüksek" ifadelerine yer verildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Temmuz ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Toparlanma tamamlanana kadar para politikası destekleyici kalmaya devam edecek. Varlık alımlarının azaltım zamanlaması ekonomide gelecek verilere bağlı olacak" dedi.

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