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Fındık üreticisine tedbir çağrısı

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, fındık üreticilerine, hastalık ve zararlılara karşı önlem almaları çağrısında bulunarak, "Üreticilerimizin acilen destek alıp mücadelesini yapması lazım." dedi.
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