Fındıkta gizli tehdit büyüyor: Rekolte yüksek ama yeni risk kapıda

Giresun’da fındık üreticileri yeni sezon öncesinde bahçelerdeki genel görünümün olumlu olduğunu belirtirken, zirai don riskinin düşük seyrettiğini, en büyük tehdidin ise kahverengi kokarca zararlısı olduğunu dile getiriyor.

Bahçelerde genel görünüm olumlu

Yeni sezon öncesinde üreticiler, fındık bahçelerindeki mevcut durumun iyi olduğunu ifade etti. Bölgede fındık sanayiciliği yapan Mustafa Demirci, özellikle bin rakımın altındaki tarım alanlarında zirai don tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Yüksek kesimlerde sınırlı don etkisi

Demirci, yalnızca bin 300 rakım ve üzerindeki bazı yüksek bölgelerde sınırlı don olaylarının yaşandığını belirterek, "Bizim bölgemizde zirai don açısından bir sıkıntı gözükmüyor. Daha çok Ordu’nun yüksek kesimlerinde yüzde 1, 2 oranında sınırlı bir etki. Giresun’da ise zirai don riski görülmüyor" dedi.

Asıl tehdit: Kahverengi kokarca

Zirai don yerine en büyük endişenin kahverengi kokarca olduğunu vurgulayan Demirci, "Geçen yıl bölgede az olan kokarca, bu yıl oldukça yoğun. Tarım İl ve İlçe müdürlüklerinin çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Ancak kokarca ciddi bir tehdit oluşturuyor. İklim şartları şu an için fındık lehine ve rekolte yüksek görülüyor. Olası kayıpların önüne geçilmesi için üreticilerin mutlaka ilaçlama yapması gerekmektedir. Özellikle kokarcaya karşı mücadelede dikkatli olunması gerekir" diye konuştu.

Fiyat beklentisi karşılanmadı

Fındık fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Demirci, sezon başındaki yüksek fiyat beklentisinin gerçekleşmediğini belirtti. Buna göre Giresun yağlı kalite fındık 230 lira, levant kalite ise 180 lira seviyelerinde işlem görüyor.