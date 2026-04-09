Fındıkta gizli tehdit büyüyor: Rekolte yüksek ama yeni risk kapıda

Giresun’da fındıkta yeni sezon umut verirken üreticiler rahat değil. Don riski düşük, rekolte yüksek ama kahverengi kokarca tehdidi büyüyor. Üstelik fiyatlar beklentinin altında kaldı. Üreticiler şimdi hem zararlıyla mücadeleye hem de piyasaya odaklanmış durumda.

Giresun’da fındık üreticileri yeni sezon öncesinde bahçelerdeki genel görünümün olumlu olduğunu belirtirken, zirai don riskinin düşük seyrettiğini, en büyük tehdidin ise kahverengi kokarca zararlısı olduğunu dile getiriyor.

Bahçelerde genel görünüm olumlu

Yeni sezon öncesinde üreticiler, fındık bahçelerindeki mevcut durumun iyi olduğunu ifade etti. Bölgede fındık sanayiciliği yapan Mustafa Demirci, özellikle bin rakımın altındaki tarım alanlarında zirai don tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Yüksek kesimlerde sınırlı don etkisi

Demirci, yalnızca bin 300 rakım ve üzerindeki bazı yüksek bölgelerde sınırlı don olaylarının yaşandığını belirterek, "Bizim bölgemizde zirai don açısından bir sıkıntı gözükmüyor. Daha çok Ordu’nun yüksek kesimlerinde yüzde 1, 2 oranında sınırlı bir etki. Giresun’da ise zirai don riski görülmüyor" dedi.

Asıl tehdit: Kahverengi kokarca

Zirai don yerine en büyük endişenin kahverengi kokarca olduğunu vurgulayan Demirci, "Geçen yıl bölgede az olan kokarca, bu yıl oldukça yoğun. Tarım İl ve İlçe müdürlüklerinin çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Ancak kokarca ciddi bir tehdit oluşturuyor. İklim şartları şu an için fındık lehine ve rekolte yüksek görülüyor. Olası kayıpların önüne geçilmesi için üreticilerin mutlaka ilaçlama yapması gerekmektedir. Özellikle kokarcaya karşı mücadelede dikkatli olunması gerekir" diye konuştu.

Fiyat beklentisi karşılanmadı

Fındık fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Demirci, sezon başındaki yüksek fiyat beklentisinin gerçekleşmediğini belirtti. Buna göre Giresun yağlı kalite fındık 230 lira, levant kalite ise 180 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Nisan ayında kar etkili oldu
Nisan ayında kar etkili oldu
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Bahar geldi derken kış geri döndü: Kar kalınlığı 8 santime ulaştı
Bahar geldi derken kış geri döndü: Kar kalınlığı 8 santime ulaştı
Maaşını alamadığını öne süren vinç operatörü intihara kalkıştı: Hesabına para yatınca aşağı indi
Maaşını alamadığını öne süren vinç operatörü intihara kalkıştı: Hesabına para yatınca aşağı indi
Euro Truck Simulator 2’de Türkiye genişliyor: Anadolu haritası resmen geliyor
ETS 2 hayranlarına müjde: Anadolu haritası resmen geliyor
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası: Çiftli füze lançerleri ilk kez kullanıldı
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası: Çiftli füze lançerleri ilk kez kullanıldı
İsrail Konsolosluğu önünde çatışmada saldırganların kiraladığı araçta inceleme başladı
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada saldırganların kiraladığı araç inceleniyor
İsrail Konsolosluğu yakınında çatışma: 3 kişi etkisiz hale getirildi
İsrail Konsolosluğu yakınında çatışma: 3 kişi etkisiz hale getirildi
Panama’da köprü altında yakıt kamyonu patladı: Korku dolu anlar anbean kaydedildi
Panama’da köprü altında yakıt kamyonu patladı: Korku dolu anlar kamerada
Ankara’nın gizli hazinesi: Sümela’ya benzeyen manastır ilgi odağı oldu
Ankara’nın gizli hazinesi: Sümela’ya benzeyen manastır ilgi odağı oldu
Artemis’ten en uzak mesafe rekoru: Dünya’dan 406 bin 700 kilometre uzaklaştı
Artemis II tarih yazdı: İnsanlık Ay yolunda en uzağa ulaştı
Facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kamerada
Facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kamerada