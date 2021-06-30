Fiyat İstikrarı Komitesi ne yapacak?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' ve 'Fiyat İstikrarı Komitesi' kuruldu. Kararı, Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Erhan Aslanoğlu, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na değerlendirdi.

Fiyat istikrarı sağlamanın Merkez Bankası’nın asli görevi olduğunu söyleyen Aslanoğlu, kafa karışıklığı yaşanabileceğini belirtti. Aslanoğlu şunları söyledi:

“Fiyat istikrarını temin etmek tüm dünyada merkez bankasının görevidir. Eğer enflasyonla mücadele diyorsak, buna yönelik bir plan kapsamında ilerlemek gerekiyor. Ben burada fiyat istikrarı komitesinin görevinin Merkez Bankası ile çakışabileceğini düşünüyorum. Sayın Bakan Elvan’ın bu konudaki paylaşımını okudum, hassas noktaya dikkat çekmesi önemli fakat burada görev tanımlarıyla ilgili kafa karışıklığı yaşanabileceğini düşünüyorum. Türkiye’nin ihtiyacı olan şey enflasyonla mücadeledir. Fiyat istikrarı Merkez Bankası’nın görevidir. Ben kurullarla çok verimli politikalar alınabileceğini düşünmüyorum. Pratikte çok fazla şey beklememek lazım. “

Bakan Elvan: Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi kurulması kararıyla ilgili gelen eleştiriler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Elvan şunları söyledi: "Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir. Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir."

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