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GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun'dan 'döngü hızı' vurgusu

GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun ve Eva Değerleme Genel Müdür Cansel Şirin Yazıcı, DÜNYA'da Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu oldu. GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun, gayrimenkulün satış hızı olarak nitelendirdikleri döngü hızının önemine dikkat çekerek, döngü hızının İstanbul’da 18 yıl, Artvin’de 178 yıl olduğuna dikkat çekti.
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