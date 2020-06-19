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Gaboras GM Altun: Aidatlar menkul kıymetleşebilir

GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, DÜNYA'da Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu oldu. Altun, Aidatlar nasıl menkul kıymetleşebilir? Gayrimenkulde alım satım süreçleri nasıl hızlandırılır? sorularını yanıtladı.
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