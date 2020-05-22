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GABORAS GM Altun: Gayrimenkulün Google'ı olacağız

Gaboras Genel Müdürü Kurtuluş Altun, Hakan Güldağ ve Vahap Munyar'ın konuğu oldu. DÜNYA'nın sorularını canlı yayında yanıtlayan Gayrimenkul Borsası (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, gayrimenkul sektörüne dair önemli bilgiler verirken, GABAROS'taki son yenilikleri anlattı.
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