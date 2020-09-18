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GABORAS, NewYork'u ölçebilecek yüksek teknolojiye sahip

SENYAP Y.K. Başkanı, aynı zamanda Sanayici ve Makina Mühendisi olan Hikmet Köse ve Gaboras CEO'su Kurtuluş Altun DÜNYA'da Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu oldular.
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