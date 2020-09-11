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Altun: GABORAS’ın kullanımı şu an itibariyle 73 milyon 717 bini geçti

GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun DÜNYA'da Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu oldu.
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