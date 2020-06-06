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"Gayrimenkul Borsası ile 106 milyar liralık fon yaratabiliriz"

Gaboras Genel Müdürü Kurtuluş Altun, DÜNYA canlı yayınında Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı. 'Gayrimenkulün Google'ı olacağız' iddiasını yineleyen Altun, "Gayrimenkul Borsası ile başlangıçta en az 106 milyar liralık fon yaratabiliriz" dedi.
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