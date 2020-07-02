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Gayrimenkul Dünyasında Güvenlik

GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun ve G4s Ülke Başkanı Kağan Gümüş DÜNYA'da Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu oldu.
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