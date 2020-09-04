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Gayrimenkul teknolojisi nasıl işliyor?

Bu hafta GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun ve JLL Türkiye Başkanı ve Alkaş Kurucusu Avi Alkaş ile gayrimenkul dünyasında teknolojiyi konuştuk.
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