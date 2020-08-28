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GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun anlatıyor: Gayrimenkulde mülkiyet teknolojisi

Dünya Dijital canlı yayınında Vahap Munyar'ın konuğu olan GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun, gayrimenkulde mülkiyet teknolojisini anlattı...
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