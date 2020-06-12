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Gayrimenkulün dünü, bugünü, yarını

Gaboras Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serhat Başdoğan, Vahap Munyar ile gayrimenkulün dünü, bugünü ve yarınını konuştu.
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