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Gaziantep halıları Almanya'da görücüye çıkacak

Türkiye'nin önemli halı üretim merkezlerinden Gaziantep'teki üreticiler, 2018 tasarımlarını Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek Dünya Halı ve Zemin Ürünleri Fuarı'nda (Domotex Hannover) görücüye çıkaracak.
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