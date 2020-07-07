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"Geçen yıla göre Türkiye daha fazla hububat ithalatı yaptı"

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım: Geçen yıla göre Türkiye daha fazla hububat ithalatı yaptı. 2019 yılının ilk 5 ayında 3,4 milyon ton buğday ithal edildi. Bu rakam 2020’de 4.3 milyon tona çıktı.
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