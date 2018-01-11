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"Gelin birlikte şirketler kuralım"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Biz üretelim siz alın demiyoruz. Gelin birlikte şirketler kuralım. Yemen'den, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Kuveyt'ten, Lübnan'dan gelin bir Türk firmasıyla birlikte çalışalım, refah seviyemizi artıralım diyoruz." dedi.
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