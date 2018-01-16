ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

GİRSAN'dan yerli piyade tüfeği atağı

Giresun'da ürettiği tabanca ve av tüfeklerini 54 ülkeye ihraç eden firma, yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.