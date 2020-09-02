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Global Konuşmalar: Doğalgaz Ekonomisi ve Türkiye

Global Konuşmalar'da bu haftaki konumuz Doğalgaz Ekonomisi ve Türkiye. Dünya Gazetesi Facebook, YouTube ve Scope hesaplarında Mustafa Kopuz, Servet Yıldırım, Mehmet Kutman, Şeref Oğuz ve Vahap Munyar ile birlikte canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
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