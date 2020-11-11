ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C

Global Konuşmalar: Dünyayı İnşa Edenler

Global Konuşmalar'da bu hafta 'Dünyayı İnşa Edenler' konu başlığı konuşuldu.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle